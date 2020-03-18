39-летняя Равшана Куркова подчеркнула хрупкую фигуру платьем миди пастельного цвета

Равшана Куркова давно стала для поклонников олицетворением женственности. В свои 39 лет она не только может похвастаться стройной фигурой, но и безупречно гладкой кожей. Актриса признавалась, что возраст ее ничуть не пугает. Она спокойно относится к старению. Правда, девушка поведала, что после 30 лет ей пришлось начать работать над собой, чтобы сохранить и форму и молодость. Однако она умеет подчеркивать свои достоинства нарядами.

Вне съемочной площадки Равшану редко можно встретить с макияжем. Она не боится демонстрировать естественную красоту. Ко всему прочему, актриса обладает утонченным чувством стиля. Ранее она успела отметься в платье-комбинации, молочном жакете, хотя порой носит и обычные джинсы. А теперь Куркова выбрала весенне-летний образ для фотосессии. Она предстала на снимках в приталенном платье длины миди с прямыми рукавами. Нежно-небесный цвет оттенил загорелую кожу звезды.

Актриса также заплела косу и сделала нюдовый макияж. Цветочный узор прибавил образу женственности. «Хорошие новости — состояние сонного банкротства, похоже, скоро закончится и мы, наконец-то, все выспимся», — написала девушка.

Она призналась, что читает книги при любом удобном случае и сейчас изучает материал про сон. Поклонники вновь восхитились Равшаной. «Волшебное платье», «Какая вы роскошная снаружи, и прям чувствую, что „полная“ внутри», «Платье очень красивое, легкое!», «Кажется, весна пришла. Вы прекрасны», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что артистка часто выбирает наряд пастельных оттенков.

Напомним, что в недавнем интервью актриса призналась, что в новом, 2020 году она планирует меньше сниматься в кино. Куркова решила сосредоточиться на качестве, а не на количестве. Раньше она могла одновременно сниматься в двух картинах.