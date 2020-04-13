«Такая взрослая»: Микелла Абрамова отметилась дома в рваных джинсах и свитере оверсайз

Наследница певицы призналась, что не только музицирует, но и балет близких разными блюдами.

Алсу еще в марте самоизолировалась вместе с семьей. Даже годовщину со дня свадьбы ей пришлось праздновать дома. Певица старается не скучать в четырех стенах. Она успела перебрать гардероб, станцевать на камеру с дочками и спеть для поклонников свои хиты, а также известные зарубежные песни. Не отстает от мамы и Микелла Абрамова. 11-летняя девочка поет вместе с мамой, а также играет на гитаре.

Накануне девочка рассказала, чем ее занимает себя на карантине. Более того, она поделилась снимком, на котором запечатлена дома. Наследница Алсу позировала в рваных джинсах и свитере оверсайз молочного цвета. Она распустила длинные волосы. Микелла не скрывает, что любит casual стиль. Ее чаще можно увидеть в свитшоте или комбинезоне, а не в платье.

«Мы с моей семьей отлично проводим время! Я много музицирую, учусь, занимаюсь спортом, иногда даже готовлю», — поведала Микелла.

Поклонники были рады узнать, что жизнь девочки протекает свои чередом. Многие отметили, что она подросла и стала еще больше похожа на маму. «Красотка, так выросла», «Какая нежная девочка», «Красивая и такая взрослая», «Сложно налюбоваться», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что год назад дочь Алсу участвовала в детском шоу «Голос». Она смогла победить, но потом результаты голосования были пересмотрены. В итоге победителями стали все финалисты проекта.