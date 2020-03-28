«Нереальный дуэт»: Алсу с дочерью Микеллой перепели хит Билли Айлиш на карантине

Алсу не так давно блистала на вечеринках и званых вечерах. Теперь певица уже около недели находится на карантине. Она проводит время с семьей. Ранее артистка призналась, что перебрала гардероб, выкинув вещи, из которых ее дети выросли, а также снова начала рисовать на холсте. Девушка не стала скрывать, что уделяет время мужу и детям. Например, недавно она станцевала на камеру с Микеллой и Сафиной.

Накануне Алсу устроила импровизированный концерт дома с младшей дочкой. Как известно, Микелла является фанаткой американской певицы Билли Айлиш. Летом 2019 года она была на ее концерте в Москве и даже смогла лично сказать ей пару слов. Они вместе спели хит кумира молодежи I dont wanna be you anymore (с англ. — «Я больше не хочу быть тобой»). Девочка аккомпанировала себе и маме на рояле.

«Молодежь требует Билли Айлиш. Пока сидела и думала, что бы вам такого интересненького спеть, подоспела доча, и все само решилось», — написала Алсу.

Оценила ролик подруга певицы Жанна Мартиросян. «Голос у тебя шикарный! А я зато танцую хорошо», — шутливо отозвалась она. «Какой чудесный дуэт», — заявила Эвелина Бледанс. «Я фанатка Микеллы», — призналась Кети Топурия. Поклонники тоже пришли в восторг от домашнего видео. «Я в шоке. Вернее в восторге!!! Когда пела Алсу, я завороженно слушала, но когда запела Микелла, слезы покатились по щекам», «Дочка очень круто поет», «Классно, очень красивый тембр у дочки», «Шедеврально», «Нереальный дуэт», — прокомментировали пост подписчики.

Позже Алсу решила порадовать и аудиторию старше 30 лет. Она исполнила песню «Три года ты мне снилась» из кинофильма «Большая жизнь», которую исполнял Марк Бернес.