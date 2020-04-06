«Какая талия»: Алсу в костюме ультрамаринового цвета занялась спортом на карантине

Алсу за последний год стала чаще появляться на публике. Она посещает светские мероприятия, вечеринки друзей и сопровождает дочь Микеллу во время выступлений. Но с недавних пор артистка вместе с семьей находится на карантине. Она сначала занялась домашними хлопотами: перебрала гардероб, сделала уборку. Потом певица порадовала поклонников, спев несколько песен на камеру, и даже станцевав с дочками.

Теперь Алсу занялась спортом. На новом фото 36-летняя артистка позирует в ультрамариновом спортивном костюме и белой короткой футболке. Наряд подчеркнул стройную фигуру звезды. Примечательно, что певица предстала в детской комнате, уставленной разными игрушками. Поклонники догадались — это комната трехлетнего сына звезды Рафаэля. Мальчика звездные родители скрывают от общественности.

«Физкульт-привет! Надеюсь, не унываете и делаете дома много полезного. Я вот, например, занялась спортом!» — написала певица.

Поклонники поддержали Алсу. Хотя многие считают, что она и так находится в прекрасной форме. «Ого, какая красивая», «Крутой костюм», «Это комната малыша? Сколько игрушек», «Сколько у вас развивашек», «Какая талия», «Какая вы красивая и энергичная», «Худенькая наша», «Как вам идет этот цвет», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что многие просят звезду устроить онлайн-концерт. Девушка заверила, что обязательно исполнит их желание.

Напомним, что вместе с мужем Яном Абрамовым артистка воспитывает троих детей. 13-летняя Сафина сосредоточила силы на учебе. А ее 11-летняя сестра Микелла успевает еще и петь как мама. С малых лет девочки изучают английский язык, поэтому уже знают его в совершенстве.