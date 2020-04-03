Творческий подход: Микелла Абрамова спела а капелла на домашней изоляции

36-летняя Алсу считает, что даже в условиях карантина можно найти занятие по душе.

Наследница певицы Алсу в условиях домашней самоизоляции продолжает заниматься музыкой и совершенствовать вокальное мастерство. Так, одиннадцатилетняя Микелла Абрамова опубликовала на личной страничке в Instagram свежий видеоролик, спев а капелла одну из композиций 26-летней американской исполнительницы Арианы Гранде.

К слову, 60-летний Игорь Николаев признался, что уже давно считает себя преданным поклонником творчества Микеллы. Композитор восхищен интонированием и красивым голосом юной артистки. Напомним, что дочка Алсу принимала участие в шоу «Голос. Дети» на Первом канале. Девочка попала в команду украинской исполнительницы Светланы Лободы и дошла до финала.

Ранее вместе со звездной мамой и тринадцатилетней сестрой Сафиной наследница бизнесмена Яна Абрамова устроила импровизированные танцы. Алсу купила дочерям дизайнерские футболки от именитого модельера Игоря Гуляева с тематическими принтами.

«Не гуляй! Сиди дома», — такие надписи красовались на футболках из авторской коллекции близкого друга Примадонны отечественного шоу-бизнеса.

По словам Алсу, творческие конкурсы, танцы и мини-концерты — могут улучшить настроение на добровольной самоизоляции. К слову, помимо того, что певица придумала, чем занять дочерей на карантине, она также устроила дома генеральную уборку. Возлюбленная бизнесмена Яна Абрамова разобрала старые вещи детей, отсортировав одежду, из которой они уже успели вырасти.