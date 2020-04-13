«Видна рука гения»: Юдашкин показал Навку в пышном платье со шлейфом

Модельер поздравил фигуристку с днем рождения. Он нашел снимок, на котором позировал с Татьяной.

Татьяна Навка уже не первую неделю находится в самоизоляции. Фигуристка старается наслаждаться временем, которое может посвятить близким. Она общается со старшей дочкой Сашей, которая приехала к ней в гости, и следит, чтобы младшая дочь Надежда продолжала учиться дистанционно. Ко всему прочему, спортсменка с удовольствием готовит на кухне разные блюда. А 13 апреля звезде исполнилось 45 лет. С этим событием ее поспешили поздравить друзья и коллеги.

Одним из первых это сделал Валентин Юдашкин. Он опубликовал архивный снимок, на котором позирует с именинницей. Кадр был сделан в 2018 году на вечеринке в честь 20-летия российского издания Vogue.

Тогда фигуристка стала музой модельера и появилась на мероприятии в его творении — черном пышном платье со шлейфом и узорами на подоле. Наряд позволил спортсменке открыть одно плечо, а высокий пучок подчеркнул изящную шею девушки.

«Дорогая Татьяна! От всей души хочу поздравить с днём рождения! Успеха! Новых интересных спектаклей! Прими поздравления от всей семьи!» — написал Юдашкин.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие пришли в восторг от образа Навки. «Вот это платье! Два гениальных человека рядом», «Божий дар у Юдашкина! Он творит чудеса», «Шикарное платье», «Очень красивый наряд», «Видна рука гения», «Как красиво и гармонично смотрится платье на Татьяне на фоне цветов», — прокомментировали пост подписчики.