«Важно ставить цели»: Навка рассекретила, кого считает примером в свои 45

Спортсменка не считает цифру в паспорте слишком большой, поскольку насмотрелась на возрастных женщин, которые с годами становятся только активнее.

Татьяна Навка не боится собственного возраста. Об этом олимпийская чемпионка в парных танцах на льду откровенно рассказала в день своего 45-летия. За достаточно долгую жизнь Татьяна пережила немало взлетов и падений в спорте, неоднократно выходила замуж, а сейчас с успехом тренирует детей, обучает маленькую дочь и ставит ледовые спектакли.

Журналистам Татьяна рассказала — цифра в паспорте ее совсем не смущает. Чтобы страх перед возрастом прошел, достаточно лишь общаться с женщинами, которые с годами становятся только активнее и счастливее. Главным же своим примером Навка называет маму — в свои 64 года Раиса Анатольевна вспоминает более молодые годы и с легкостью садится на шпагат.

«Мама занималась гимнастикой, пока не вышла замуж. Вот это — пример для подражания, особенно женщинам в возрасте, которые не верят в себя. Но, безусловно, важно всегда ставить цели исходя не только из своих желаний, но и возможностей», — передает слова Татьяны ТАСС.

Навка уверена: абсолютно каждая женщина может найти себя в любом возрасте. Для того чтобы полюбить себя, не обязательно иметь превосходную фигуру и заоблачные таланты, достаточно просто действовать и узнавать себя с разных сторон.