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Мамины помощницы: Татьяна Навка приготовила борщ с подросшими дочками

Фигуристка находится на карантине, поэтому решила всю семью собрать на кухне.

Мамины помощницы: Татьяна Навка приготовила борщ с подросшими дочками
Татьяна Навка с дочкой Надеждой. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка никогда не скрывала, что на первом месте для нее стоит семья. Она старается каждую свободную минуту уделять детям. У спортсменки подрастает пятилетняя дочь Надежда, которую она растит с мужем Дмитрием Песковым.

От прошлых отношений у фигуристки есть 19-летняя дочь Саша Жулина, которая учится в МГИМО. С недавних пор звезда находится дома на карантине. Как оказалось, старшая наследница приехала к маме.

Еще недавно Навка показывала, как Надя учит французский язык дистанционно в связи с пандемией коронавируса. А потом фигуристка отправилась на прогулку по лесу. Тогда в кадр попала и ее вторая дочка. Саша заметно подросла. Она дала понять, что не любит фотографироваться, поэтому Татьяне пришлось приложить усилия, чтобы сделать несколько кадров с наследницей. А вечер субботы, 28 марта, они провели на кухне за совместной готовкой.

Родительница олимпийской чемпионки Раиса Анатольевна дала совет: поливать соком лимона натертую свеклу, чтобы она не окрашивала борщ. Именно это традиционное блюдо приготовила Навка. Ее младшая дочь в алом платье натерла свеклу. А потом сестра Саша помогла ей нарезать капусту. Сама спортсменка сделала зажарку из морковки, лука и свеклы, а потом добавила на сковородку свежие натертые помидоры.

«Каждый добавляет столько капусты, сколько любит. В нашей семье любят, когда много капусты», — призналась Татьяна.

Фигуристка стояла у плиты в алых тренировочных штанах и футболке в тон. При этом она была без макияжа и укладки. Последние ингредиенты в кастрюлю она отправила и заверила, что зелень сильно перемешивать не надо. Поклонники ожидали, что Навка похвастается семейным столом, но трапезничать она решила без камеры в руках.

Татьяна Навка. Фото: instagram.com/tatiana_navka/

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звездные семьикарантинНадежда ПесковаСаша ЖулинаТатьяна Навка
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