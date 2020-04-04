«Анатолька!»: Алла Пугачева с нежностью поздравила внука Юдашкина с четырехлетием

Недавно маленький Аркадий отпраздновал двухлетие. Теперь настала очередь его старшего брата отмечать день рождения в самоизоляции.

Валентин Юдашкин и его жена Марина, как известно, имеют большую семью. Их дочь Галина подарила им двух внуков: Аркадия и Анатолия. Еще несколько месяцев назад они были далеко от бабушки с дедушкой в Китае, так как там работала наследница модельера. Но вскоре после Нового года она с малышами вернулась домой. Но теперь они все находятся на самоизоляции в связи с пандемией коронавируса.

На днях в семьей Юдашкина был праздник. Его младший внук отметил двухлетие. Родные испекли ему домашний торт, а друзья передали подарки. Пришлось обойтись без традиционной шумной вечеринки и гостей. В такой же обстановке вынужден праздновать день рождения и второй внук модельера. 4 апреля Анатолию исполнилось четыре года. Одной из первых его поздравила бабушка. Она опубликовала фото с именинником.

«Сегодня в нашем доме праздник — день рождения у нашего внука Анатолия 4 года. Желаю тебе здоровья , пусть в твоём сердце будет только добро, улыбок тебе и большого счастья! Радуйся каждому дню! Мы очень любим тебя!», — написала Марина.

Присоединились к поздравлениям многие звезды. «С днём рождения Анатольку! Пусть растёт здоровым и счастливым», — отметила Кристина Орбакайте. «С днём рождения!!! Будь здоров и удачлив, Анатолька!», — также высказалась Алла Пугачева. «Солнышко! Очаровашка! Толечка! Большой насыщенной счастливой жизни! Марина! Какой же он славный!», — не осталась в стороне и Анита Цой. К слову, в этот день не хватало лишь отца именинника Петра Максимова, который оказался не дома. Но мужчина прислал букет своей жене с поздравлением.

Ранее Марина признавалась, что испечет торт имениннику, а внуки ей помогут. Поэтому вечером семья соберется за праздничным столом.