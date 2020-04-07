Не ради денег: Иосиф Пригожин рассказал, почему Валерия дает онлайн-концерты

В период самоизоляции многие артисты вынуждены сидеть дома — у них отменены концерты, заработка в ближайшее время от гастролей не предвидится. Многие из звезд стали выступать онлайн. Не так давно, например, в Сети отметились с концертами «Би-2», Сергей Лазарев, Баста и другие звезды. Среди собравших виртуальную аудиторию слушателей — и певица Валерия. Порталу Teleprogramma.pro продюсер певицы Иосиф Пригожин рассказал, что подобные мероприятия для артистки — не способ заработать.

«Артисты всегда находились на передовой. Так, Иосиф Кобзон побывал в Чернобыле, Александр Розенбаум — в Афганистане. В тяжелые минуты артисты пытались быть вместе со своим народом», — подчеркнул Иосиф Пригожин.

Супруг Валерии считает, что главное, ради чего певцы выходят в онлайн, — это поддержка своих поклонников во время непростого периода самоизоляции. Что касается гонорара за этот вид концерта, то Пригожин подчеркнул: Валерия ничего не заработала.