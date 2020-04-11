«Мы обязательно увидимся!»: Киркоров обратился к поклонницам

Филипп Киркоров в своем утреннем посте в Instagram показал видео, на котором он вышел в онлайн к своим поклонницам. Из-за ситуации с короновирусом, во всем мире отменены массовые мероприятия и действует режим самоизоляции. Все намеченные концерты артистам пришлось отменить.

Многие подписчики короля российской эстрады обеспокоились не столько пандемией, сколько новым расписанием гастролей артиста. Некоторые девушки отметили, что не были на концерте Киркорова более пяти лет и очень расстроились, что этой весной не увидят народного артиста России.

«Уфа уже пятый год концертов Филиппа не слышала», — сообщила одна из поклонниц.

«Санкт-Петербург, с апреля аж на октябрь перенесли», — поддержала вторая девушка.

Видео сопровождается песнями Киркорова и кадрами поклонников, которые пишут, что скучают по артисту. Получился большой флешмоб, участники которого написали на листах бумаги свой город и слово «скучает». Филипп Бедросович проникся собранным видеорядом и ответил своим фоловерам.

«Спасибо моим поклонникам за понимание, поддержку и тепло. Мы обязательно увидимся!» — обратился артист к подписчикам.

больше по теме Филипп Киркоров ждет приглашения от Владимира Зеленского для поездки в Киев Как отметил поп-король, ранее глава государства сам на него выходил и звал в гости.

Филипп Киркоров пообещал, что концерты непременно состоятся. Ну а пока посоветовал беречь себя и оставаться дома.