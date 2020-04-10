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Баста, Гагарина, Билан и другие звезды дадут акустические концерты на Первом канале

Их также поддержали рокеры Гарик Сукачев, Диана Арбенина и Сергей Галанин.

Баста, Гагарина, Билан и другие звезды дадут акустические концерты на Первом канале
Полина Гагарина споет для телезрителей в «акустике». Фото: Global Look Press

Первый канал запускает серию телеконцертов, чтобы сделать своих зрителей и популярных артистов ближе друг к другу во время всеобщей самоизоляции. Причем, чтобы эти выступления получились более душевными, их решено провести в акустическом варианте.

Проект под названием «Вечерний Unplugged» поддержали многие известные музыканты. Первые концерты уже записали Гарик Сукачев, Баста, Полина Гагарина, Диана Арбенина, Валерий Сюткин, Дима Билан, Пелагея, группа Uma2rman и легендарный Сергей Галанин.

Первый концерт выйдет в эфир в ночь с пятницы на субботу, 11 апреля, в 00:15. Кто именно выступит в дебютном выпуске, пока не известно, но от этого интерес к новой телепремьере только возрастает. Пока все зрители сидят дома, Первый канал подарит им душевные вечера, наполненные любимой музыкой.

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