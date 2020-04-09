«Вдалеке от цивилизации»: Нетребко в принтованных лосинах и майке прогулялась по Вене

Анна Нетребко обычно много путешествует. Гастроли оперной дивы расписаны на месяцы вперед. Еще в феврале она блистала на лучших сценах Европы, а теперь вынуждена находится в своей квартире в Вене. Артистка четыре недели соблюдала самоизоляцию. Она даже успела привыкнуть к роли домохозяйки: каждый день готовила разные блюда, убиралась и перебирала гардероб.

В апреле Анна стала выходить на улицу. Гуляет артистка на природе. Недавно она дышала свежим воздухом в поле, а потом добралась до парка на окраине города. В очередной солнечный день оперная дива не усидела в четырех стенах. Она отправилась гулять рядом с поселком Хайлигенкройц. Здесь звезда повстречала косулей и посетила католический монастырь. Потом Нетребко села на траву и предалась наслаждению хорошей погодой.

Певица была облачена в майку и принтованные лосины. Облегающий наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Кадрами со своей прогулки звезда поделилась в соцсети. На одном из фото Анна держит в руках игрушечный самолетик. По всей видимости, на прогулке она была со своим сыном Тьяго.

«Мне даже как будто свежим воздухом повеяло, такая красота», «Мне кажется, или уже загарчик?», «Как прекрасно там вдалеке от больной цивилизации!», «Запускать самолетики — это так романтично…», «Красота неимоверная», — прокомментировали пост подписчики.