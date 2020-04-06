«Стройная какая»: Анна Нетребко предстала в облегающих легинсах и толстовке оверсайз

Оперная дива вышла на прогулку в Вене. Она с сожалением попрощалась со сценой до осени из-за пандемии коронавируса.

Анна Нетребко привыкла постоянно находится на гастролях. Оперная дива давно живет на две страны, США и Австрию, чтобы удобно было выступать на мировых сценах. Однако из-за пандемии коронавируса уже месяц артистка находится в самоизоляции в своей квартире в Вене. Она старается не унывать, исполняя непривычную ей роль домохозяйки. Звезда успела перебрать гардероб, рассортировать коллекцию шляп и даже переставить мебель.

По словам Анны, иногда им разрешено выходить на прогулку. Оперная певица предпочитает дышать свежим воздухом с сыном Тьяго в лесу или поле. Так на днях она сделала фото среди деревьев. Звезда позировала в цветных лосинах и яркой толстовке оверсайз с принтом в виде солнца. Волосы она собрала в хвост, а от макияжа отказалась, надев солнцезащитные очки. Кеды бирюзового цвета дополнили весенний look.

«Сделаем ласточку — прощай, оперное искусство до осени. Наверное, я еще долго не увижу своих зрителей… падам! Падам! Падамммм!» — написала Нетребко, не скрывая грусти.

Поклонники были раздосадованы таким известием. Многие постаралась поддержать артистку, заверив, что будут ждать ее возвращения на сцену. «Как это до осени? Не пугайте…», «Все должно поутихнуть гораздо раньше, да и люди скучают и ждут встреч с любимыми артистами», «До осени? Очень долго. Уже все надоело», «Печальные прогнозы, а вы прекрасны! Какой классный наряд», «Чудненько! Чудесненько! Цветовая гамма уютная, весенняя!», «Стройная какая, солнышко наше», — прокомментировали пост подписчики.