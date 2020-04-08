«Разминка на свежем воздухе»: Нетребко в принтованных джоггерах «погуляла по небу»

Анна Нетребко привыкла много путешествовать. Ее гастроли обычно расписаны на месяцы вперед. Но в связи с пандемией коронавируса вот уже больше трех недель оперная дива находится в своей квартире в Вене. Певице пришлось самоизолироваться со своей семьей: сыном Тьяго и мужем Юсифом Эйвазовым. Артистка старается не унывать. Она занимается домашними делами — от готовки на кухне до перестановки мебели.

Однако недавно Анна стала выходить на улицу. По ее словам, жителям Австрии иногда разрешено дышать свежим воздухом, но не длительное время. В первый раз оперная дива прошлась по полям с наследником. А теперь она отправилась в парк и сделала несколько фото у Дунайской башни. Нетребко легла на траву и размялась, сделав вид, что гуляет по небу. Она была облачена в принтованные джоггеры (зауженные снизу спортивные брюки. — Прим. ред.) и кеды с эффектом хамелеона.

«Ходить по небу…» — мечтательно подписала артистка свой пост.

Многие поклонники рады были видеть Анну. Еще недавно певица с грустью сетовала, что, скорее всего, не вернется на сцену до осени. Однако фанаты надеются, что карантин скоро закончится и уже летом они снова насладятся вокальными данными звезды.

«Я балдею, Анна, от ваших придумок и хулиганства, хоть у меня уже весьма приличный возраст», «Разминка на свежем воздухе — это здорово!», «Очень креативно», «Классно! Вы на высоте!» — прокомментировали пост подписчики.