«Как все аппетитно!»: Нетребко побаловала близких индейкой в «особом» маринаде

Анна Нетребко со своей семьей живет на две страны. Зимой она чаще всего проводит время в Нью-Йорке, а ближе к весне перебирает в свой квартиру в Вене. Однако недавние гастроли оперной дивы отменились из-за пандемии коронавируса. Уже около четырех недель артистка находится на карантине. По словам звезды, улицы в Австрии опустели, но иногда им разрешено выходить на свежий воздух. Певица старается не унывать. Она занимается домашними делами.

Недавно Анна перебрала гардероб и рассортировала коллекцию шляп. Также она устроила перестановку мебели. Однако каждый день заканчивается для артистки на кухне. Она любит готовить, поэтому на карантине радует близких разными вкусностями. Так накануне оперная дива приготовила филе тунца с тыквой и корицей. 40 минут она томила блюдо в соевом соусе и кунжутном масле в духовке.

«Вот у вас фантазия! И такое все вкусное, красивое, аппетитное», — восхитились подписчики.

На следующий день Нетребко взялась за индейку, которую приготовила с салатом и темным рисом. Она поделилась особым рецептом маринада, котором нужно подержать мясо.

«Индейка, маринованная в кефире с карри, масалой (индийские специи) и мятой (выпекать накрытой фольгой минут 40) к этому обязательно — мелко нарезаные — свежие огурец, молодой перец, сельдерей, укроп, чеснок, порей и много свежей мяты! Все заправить простоквашей или кефиром и обильно полить соком лайма или лимона! Ну, прям очень», — поведала артистка.

Поклонники стали на перебой осыпать звезду комплиментами и предложили издать кулинарную книгу. Многие женщины в период карантина ищут рецепты, чтобы побаловать близких изысканными блюдами. Так шедевры Анны пробуют ее муж Юсиф Эйвазов и сын Тьяго. «Очень аппетитно и красиво», «О Боже! Как все аппетитно! Какая вы необыкновенная!», «Анна, вы не только божественно поете, но еще и божественно готовите!», «Чудесный рецепт-маринад хороший, снова вкуснямбушка!», — прокомментировали пост подписчики.