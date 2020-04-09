«Как я счастлива»: Пегова в элегантном плаще впервые полетала на вертолете

Ирина Пегова в конце марта покинула Россию. Когда пандемия коронавируса добралась до Москвы и был объявлен режим самоизоляции, актрисе пришлось уехать в Минск на съемки. Вот уже две недели она наслаждается свободой перемещения в Белоруссии. В перерывах между работой девушка успевает совершать пробежку, осматривать окрестности и даже знакомиться с живностью — лошадями. Даже находясь вдалеке от дома, она занимается спортом и старается выглядеть стильно.

Очередной день принес Ирине много эмоций. Пока ее коллеги томятся в Москве в своих квартирах, она полетала на вертолете. Было ли это частью съемок, или у актрисы просто появилась уникальная возможность — осталось тайной. Однако она не удержалась и запечатлела себя в наушниках и элегантном плаще.

«Впервые летаю на вертолете. Я готова», — отметила артистка.

К слову, полет прошел хорошо. Пегова насладилась красивыми видами рядом с Минском. Когда солнце стало садиться, девушка вернулась на аэродром. После этого актриса устроила себе вечер спа. Она предстала без макияжа и в банном халате. Звезда без стеснения демонстрировала свою природную красоту. «Вы такая настоящая. Это видно даже через фото», «Во всех вы, душенька, нарядах хороши», «Чудесная девочка Ира», — отозвались пользователи Сети.

А утром актриса встал рано и насладилась рассветом. «Как я счастлива, что есть возможность увидеть восход солнца. Обычно восход солнца я вижу на море», — отметила Пегова.