«Какая талия!»: Ирина Пегова показала фигуру в мини-платье мятного цвета

Ирина Пегова ведет активный образ жизни. Девушка успевает выступать на театральной сцене, сниматься в кино и путешествовать. Недавно она побывала в городе Гороховец, где не только покаталась на плюшке, но и осмотрела местные достопримечательности и храмы. Находит артистка время и на 14-летнюю дочку Татьяну.

Пегова часто занимается спортом, а не так давно она увлеклась бальными танцами. Актриса показала класс на соревнованиях, исполнив румбу и пасодобль со своим партнером. Также она блеснула растяжкой в клипе Леонида Агутина.

Накануне девушка поделилась кадрами, сделанными за кулисами театра. Ирина предстала в мини-платье мятного цвета. Наряд подчеркнул талию знаменитости и позволил показать стройные ноги.

Артистка дополнила образ прической-ракушкой и ярким макияжем. Кружева и юбка с воланами придали образу женственности. Поклонники восхитились образом Пеговой. Многие отметили, что она похудела и потрясающе выглядит.

«Вы настоящий источник воодушевления и женственности», «Какая же вы крутая! Обожаю», «Ирина, какая же вы прекрасная дама», «Какая мятная девочка!», «Вы здесь больше похожи на Ларису Долину», «Какая талия!», «Человек похудел — похвастался», — прокомментировали пост подписчики.

Отметим, что Ирина не так давно поэкспериментировала с имиджем. Она сделала афрозавивку и покрасила волосы. В новом образе актриса снялась в сериале. Фанаты признались, что им понравилось преображение звезды.