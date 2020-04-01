«Стройняшка»: Ирина Пегова предпочла лосины и худи для тренировки по теннису

Ирина Пегова много путешествует. Актриса еще недавно посещала светские мероприятия в Москве и выступала в театре, а теперь находится на съемках в Белоруссии. Девушке едва хватает времени на сон, но она старается делиться снимками из своего путешествия. 41-летняя артистка не боится демонстрировать свою природную красоту. Не раз она показывала, как выглядит без макияжа по утрам. Многие также восхищаются ее чувством стиля.

Пегова для важных мероприятий облачается в элегантные платья, а в обычной жизни часто носит брючные костюмы и даже джинсы скинни. Актриса обладает пышными формами, но это не мешает ей выглядеть стильно. На новом фото она предстала в облегающих лосинах с принтом космоса и черном худи. Наряд подчеркнул подтянутую фигуру звезды, а кроссовки дополнили образ. Ирина снова позировала без макияжа, а волосы она собрала в хвост.

«Ходила на тренировочку, занималась теннисом!!», — похвасталась артистка.

Так как она находится в Минске, где не был объявлен карантин, актриса легко передвигается по городу в свободное время. Поклонники были удивлены тому, что там еще не нужно сидеть на самоизоляции. Многие восхитились нарядом Пеговой и отметили, что она находится в прекрасной форме. «Стройняшка», «Ирина, круто выглядите!!!», «Какая красотка», «Такая хорошенькая», «Хорошая форма, ножки худенькие», — прокомментировали пост подписчики.