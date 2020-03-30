Ирина Пегова в джинсах скинни и необычном пуховике снялась с «белорусскими подружками»

Ирина Пегова полюбилась многим зрителям благодаря своему обаянию и жизнелюбию. Актриса много путешествует, но при этом всегда старается уделять время близким. Она воспитывает 14-летнюю дочку Татьяну. Но недавно артистка покинула Москву. Она отправилась на съемки в Минск. В редкие выходные девушка делится красочными кадрами, без стеснения позирует без макияжа и рассказывает о своих впечатлениях.

Так накануне Ирине удалось побывать в конюшне. Она подружилась с грациозными лошадками. Примечательно, что даже для обычной прогулки на природе актриса облачилась в джинсы скинни, толстовку и необычный черный пуховик с короткими рукавами, напоминающий жилетку. Пегова не удержалась и устроила фотосессию с постояльцами конюшни.

«У меня появились новые белорусские подружки! Бородатые красотки! Кинообед — это мое время! Провожу его с кем хочу! Лошадотерапия!», — написала она.

Многие поклонники восхитились трогательными кадрами. Другие оценили повседневный look звезды. Ирина уже давно стала для многих иконой стиля. Несмотря на пышные формы, она старается одеваться женственно.

«Вам Белоруссия очень идет», «Вы красавица, умница», «Я знаю, что общение с лошадьми-это что-то необыкновенное, волшебное», «Какая вы стильная», «Мне нравится ваша естественная красота», — прокомментировали пост подписчики.