«Сочная какая!»: Лопырева показала фигуру в облегающем платье-бюстье с пайетками

Виктория Лопырева уже третий месяц находится в ОАЭ. Сначала девушка там занималась работой, а потом осталась, чтобы отдохнуть с семьей — мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марко Лео. Когда из-за пандемии коронавируса во многих странах был введен режим самоизоляции, блондинка предпочла остаться в Дубае. Хоть она тоже вынуждена сидеть в четырех стенах, модель уверена, что пока лучше не возвращаться в Россию.

На днях Виктория устроила сюрприз мужу в день рождения. Так как звать гостей нельзя, она испекла сладостей и устроила романтический вечер. Модель танцевала и веселилась. А накануне они вышли на улицу и насладились закатом на побережье. Стоит отметить, что скучать девушке не приходится, так как маленький сын постоянно требует внимания. Но Лопырева уверена, что любящие люди переживут карантин. Она рассказала, как сама переживает этот период.

В соцсети Лопырева опубликовала фото, на котором позирует в черном платье-бюстье с пайетками. Блондинка выглядела обворожительно в соблазнительном образе. При этом она заговорила о ссорах с мужем и о том, что в мире участились разводы.

«Сегодня ровно месяц, как мы приняли решение находиться в самоизоляции всей семьей. Скажу честно, не всегда бывает легко, потому что у каждого свой характер и каждый знает, чего он хочет, а чего нет. Плюс (и это же минус) — замкнутое пространство, безусловно, усложняет совместное существование. Но ни разу не случилось какого-то глобального конфликта, если возникает какой-то вопрос — мы его обсуждаем и пытаемся найти пути решения, вместе. От меня часто можно услышать фразу: вы нарушаете мои личные границы. потому они у меня о-о-о-очень большие и мои близкие об этом знают, но как быть тем, кто не может найти компромисс, ведь даже он не является решением, так как компромисс — это уступки, а значит, что нет удовлетворения на 100%», — высказалась модель.

Виктория призвала всех быть более внимательными и понимающими друг с другом. «Соблюдение границ необходимо для личного комфорта и для сохранения и процветания нашей женской энергии», — посоветовала она.

Поклонники во многом с ней согласились. Однако наряд звезды вызвал у них больше эмоций, чем рассуждения. «Я не верю, что бывают такие красивые девушки, как ты», «Сочная какая!», «Роскошная девочка!», «Если муж не любит, то ничего не спасет», — прокомментировали пост подписчики.