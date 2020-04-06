«Цветы, свечи, ужин»: Лопырева устроила зажигательные танцы в день рождения мужа

Модель старается не унывать в период пандемии коронавируса. Тем более, что недавно в ее семье был праздник.

Виктория Лопырева привыкла много путешествовать. Еще в феврале она покинула Москву. Вместе с сыном Марко Лео и мужем Игорем Булатовым она разместилась в Дубае. Сначала девушка там занималась работой, организовывала фестиваль «Матрешка», а потом решила задержаться в теплой стране. Она наслаждается отдыхом со своей семьей, хоть и находится в самоизоляции. В непростой период блондинка не унывает. Недавно она устроила праздник супругу в день его рождения.

В соцсети Лопырева поделилась снимком, на котором запечатлена в силуэтном платье с пайетками и бахромой. Наряд кремового цвета подчеркнул стройную фигуру знаменитости. Модель рассказала, как поздравила Булатова и что ей помогает не унывать в период самоизоляции.

«Устроила сюрприз мужу на ДР: цветы, свечи, ужин… и сразу после… не то, что можно было бы подумать — я врубила музыку и танцевала 2 часа. Внутренняя свобода — это то, что никто ни при каких обстоятельствах не сможет у нас забрать. Танцуйте, любите, смейтесь — это то, что точно поможет вам пережить трудности», — написала Виктория.

Многие поклонники согласились с девушкой. Также Лопырева получила много комплиментов, восхитив своей внешностью. «Чертовка», — заявила Наталья Подольская. «Какая прекрасная фотография! Очень красиво, очень крутое платье», «Полностью поддерживаю! Музыка заряжает на позитив», «Какая красотка», — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что в день рождения мужа Виктория также испекла сладкий пирог. Девушка без стеснения позировала на кухне без укладки и в домашней одежде.