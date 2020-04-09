Виктория Лопырева дала совет, как не развестись после окончания пандемии

По словам звезды, сейчас у пар, находящихся в замкнутом пространстве, повысилась вероятность конфликтов.

Модель Виктория Лопырева в Instagram сообщила, что в Китае, где уже практически смогли побороть коронавирус, после пандемии резко возросло количество разводов.

«Когда люди оказались в замкнутом пространстве друг с другом, повысилась вероятность конфликтов. А ведь многие конфликты можно предотвратить, просто понимая, что каждый из нас использует присущий себе стиль общения». Виктория Лопырева

Как отметила посол чемпионата мира по футболу 2018 года в России, каждый человек использует при общении четыре стиля – прямой, энергичный, деликатный и методичный. По ее словам, у человека при общении проявляется каждый стиль. Просто пропорции разные.

Далее Лопырева подробно описала каждый из стилей и рассказала, какой присущ той или иной профессии. По ее мнению, методичные люди — отличные финансисты, деликатные –HR-специалисты, энергичные – продавцы. Она добавила, что прямые и методичные не любят «обнимашки», тогда как энергичные и деликатные, наоборот, обожают это делать.