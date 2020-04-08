Тили-тили, трали-вали: дочери Миллы Йовович спели «Антошку» на русском языке

Дочки голливудской актрисы Миллы Йовович, оказывается, интересуются русской культурой. На странице Instagram у старшей наследницы звезды — 12-летней Эвер Габо Андерсон — опубликован ролик, как они с младшей сестрой Дэшилл поют детскую песенку «Антошка» из одноименного советского мультика. Причем девочка-подросток пропевает русские слова практически без акцента.

Сейчас обе дочери Йовович сидят на домашнем карантине и виртуально посещают школу. Девочки изучают французский и английский языки, а дома практикуются в русском. Музыкальный урок с «Антошкой» им устроил родной дядя, который находится в самоизоляции вместе с семьей актрисы.

«Мы делаем все возможное, чтобы наши дни были продуктивными и позитивными в эти трудные времена. Мы надеемся, что это поможет улыбнуться лицам, которые смотрят», — сказано в подписи к ролику, причем на русском языке.

Добавим, что в начале года Йовович родила своему мужу-режиссеру Полу Андерсону третью дочь. Малышку назвали Ошин Ларк Эллиот. Сама актриса знает четыре языка и в России разговаривает с журналистами по-русски.