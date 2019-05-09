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Старшая дочь Милы Йовович растет копией знаменитой мамы

Эве Габо в ноябре исполнится 12 лет.

Старшая дочь Милы Йовович растет копией знаменитой мамы
Фото:https://www.instagram.com/millajovovich/

44-летняя Мила Йовович — одна из самых популярных и востребованных актрис еще с 90-х годов. Ее фильмография насчитывает десятки картин, однако самой знаковой для нее стала лента «Пятый элемент».

В настоящий момент кинодива совмещает съемки с воспитанием детей. Вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, они растят двух девочек — Эву Габо и Дашиэл Иден 11 и 4 лет.

Некоторое время назад Мила опубликовала в своем Instagram портрет старшей дочери и поклонники изумились, как Эва похожа на свою мать.

«Моя жизнь, моя любовь. Мое всё. Моя дочь», — подписала снимок Йовович.

Фолловеры звезды наперебой начали писать о том, что девочка — копия Милы, и вспомнили ее первую роль в фильме «Возвращение в голубую Лагуну», где Йовович всего 15 лет.

Кадр из фильма «Возвращение в голубую лагуну»"
Кадр из фильма «Возвращение в голубую лагуну»»

«Она же просто ваш двойник», «Признайтесь, вы ее напечатали», «Не может быть, это же помолодевшая Мила», — написали в комментариях.

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Тэги:

дети звездМила ЙововичЭва Габо
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Старшая дочь Милы Йовович растет копией знаменитой мамы
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