Старшая дочь Милы Йовович растет копией знаменитой мамы

44-летняя Мила Йовович — одна из самых популярных и востребованных актрис еще с 90-х годов. Ее фильмография насчитывает десятки картин, однако самой знаковой для нее стала лента «Пятый элемент».

В настоящий момент кинодива совмещает съемки с воспитанием детей. Вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, они растят двух девочек — Эву Габо и Дашиэл Иден 11 и 4 лет.

Некоторое время назад Мила опубликовала в своем Instagram портрет старшей дочери и поклонники изумились, как Эва похожа на свою мать.

«Моя жизнь, моя любовь. Мое всё. Моя дочь», — подписала снимок Йовович.

Фолловеры звезды наперебой начали писать о том, что девочка — копия Милы, и вспомнили ее первую роль в фильме «Возвращение в голубую Лагуну», где Йовович всего 15 лет.

«Она же просто ваш двойник», «Признайтесь, вы ее напечатали», «Не может быть, это же помолодевшая Мила», — написали в комментариях.