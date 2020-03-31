12-летняя дочка Миллы Йовович показала свое знание русского языка

Актриса Милла Йовович выложила новый видеоролик в своем официальном аккаунте в Instagram. Надо признать, что клип получился на удивление интересным и сумел удивить многих поклонников знаменитости. В видео дочка звезды, Эвер Андерсон, рассказывает сказку собственного сочинения, про приключения крысы и жабы. Казалось бы, что в этом удивительного? А то, что девочка читает свою историю на русском языке, да еще и почти без акцента, что весьма похвально.

Милла рассказала, что ее дочка по 30 минут в день читает книги на русском языке, а также учится писать. Как заметила актриса, знание русского языка это довольно весело.

Напомним, что хотя Эвер Андерсон всего 12 лет, она уже снялась в таких фильмах как «Обитель зла: Последняя глава» и в новой «Черной вдове».