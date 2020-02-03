44-летняя Мила Йовович родила третью дочь

44-летняя актриса Мила Йовович родила девочку. Малышку назвали необычно – Озиан (Osian). Мама и дочка отлично себя чувствуют и уже встретились с ближайшими родственниками.

В палату к Йовович пришли ее старшие наследницы 12-летняя Эва и 4-летняя Дашиэл. А также третий муж и счастливый отец режиссер Пол Андерсон. Все девочки появились именно в этом счастливом для Йовович браке.

Ранее звезда Голливуда была замужем за актером Шоном Эндрюсом, выдержав с ним всего 1 месяц (2012-й год). А затем за режиссером Люком Бессоном, прожив уже 2 года (с 1997-го по 1999-й). В третий раз Йовович уже не спешила, с Полом Андерсеном они прожили 7 лет прежде, чем пошли официально регистрировать брак. На тот момент у молодых уже была двухлетняя дочь Эва.

Отметим, что третья беременность далась Миле тяжело, актриса постоянно жаловалась в своем блоге на плохое самочувствие и внешний вид. К счастью, роды прошли хорошо.