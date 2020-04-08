«А Потапу меха тоже идут»: Каменских с мужем станцевала в силуэтном платье и шубе

Настя Каменских всегда обладала женственными формами. Однако перед свадьбой с Потапом девушка заметно постройнела. В последнее время певица блистает в роскошных платьях и соблазнительных комбинезонах, которые подчеркивают красоту ее фигуры. Артистка регулярно работает над собой, чтобы оставаться в форме. Даже находясь в самоизоляции, девушка занимается спортом, а вот от пробежек на время ей пришлось отказаться.

Недавно Дженнифер Лопес запустила новый челлендж. Она на камеру поменялась одеждой со своим женихом Алексом Родригесом. Флешмоб вскоре подхватили и российские звезды. На днях Яна Рудковская нарядила мужа, Евгения Плющенко, в свой тренч Dior, а модель Елена Перминова поменялась нарядами с маленькой дочкой. Каменских решила, что не должна отставать от коллег. На новом видео она предстала в черном платье в пол и яркой шубе. В ушах девушки красовались длинные сережки.

Потап стоял рядом в костюме с галстуком и солнцезащитных очках. Настя соблазнительно танцевала, а потом поменялась местами и одеждой с возлюбленным. Потап показал ноги в разрезе наряда и покрасовался в сережках.

«Я знаю, вы долго ждали… ловите», — написала певица.

Поклонников позабавило такое перевоплощение. Многие удивились тому, что платья хрупкой артистки налезло на мужской торс. «Настя просто красотка», «Потапа маловато», «Классная самоирония», «А Потапу меха тоже идут», «Класс! И у мужчины очень даже хорошо получилось!», «Реально Потапу идет наряд, и такой гибкий», «Копируете Плющенко с Рудковской?» — прокомментировали пост подписчики.