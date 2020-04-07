«Вот, красавчик»: Лера Кудрявцева запечатлела мужа на карантине

Телеведущая не скучает во время самоизоляции. Как оказалось, ее возлюбленный даже продолжает тренироваться.

Лера Кудрявцева недавно сдала тест на коронавирус. Телеведущая опасалась, что могла заразиться опасным вирусом от Льва Лещенко. Однако за считанные недели артист успел выздороветь. А ведущая шоу «Секрет на миллион» воссоединилась с близкими, так как ее тест оказался отрицательным. Теперь она вновь ходит на работу, но большую часть времени все же проводит дома. Вынужден коротать время в четырех стенах и ее муж Игорь Макаров.

Недавно Лера показывала, как развлекает годовалую дочь Марию. Так как супруги живут в загородном доме, то имеют возможность гулять на своем участке. Там у них есть качели и даже хоккейные ворота. Очередной день Макаров провел, тренируясь с клюшкой. Он разместил миниатюрный кусок льда и стал загонять шайбы в ворота. За ним с интересом наблюдала жена. «Вот, красавчик», — похвалила его Кудрявцева.

Сама телеведущая переживает, что скоро перестанет влезать в одежду. Она лакомится вкусными блюдами на карантине, но вот тратить энергии стала стала меньше. Однако пока Лере удается держать себя в форме. На очередных съемках она блеснула в небесно-голубом костюме. Расслабиться девушке также не дает дочка, которая с каждым днем становится все активнее. Кроха уже пользуется маминой косметикой, самостоятельно ест и устраивает танцы.