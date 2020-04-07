«Вот, красавчик»: Лера Кудрявцева запечатлела мужа на карантине

Лера Кудрявцева недавно сдала тест на коронавирус. Телеведущая опасалась, что могла заразиться опасным вирусом от Льва Лещенко. Однако за считанные недели артист успел выздороветь. А ведущая шоу «Секрет на миллион» воссоединилась с близкими, так как ее тест оказался отрицательным. Теперь она вновь ходит на работу, но большую часть времени все же проводит дома. Вынужден коротать время в четырех стенах и ее муж Игорь Макаров.
Недавно Лера показывала, как развлекает годовалую дочь Марию. Так как супруги живут в загородном доме, то имеют возможность гулять на своем участке. Там у них есть качели и даже хоккейные ворота. Очередной день Макаров провел, тренируясь с клюшкой. Он разместил миниатюрный кусок льда и стал загонять шайбы в ворота. За ним с интересом наблюдала жена. «Вот, красавчик», — похвалила его Кудрявцева.
Сама телеведущая переживает, что скоро перестанет влезать в одежду. Она лакомится вкусными блюдами на карантине, но вот тратить энергии стала стала меньше. Однако пока Лере удается держать себя в форме. На очередных съемках она блеснула в небесно-голубом костюме. Расслабиться девушке также не дает дочка, которая с каждым днем становится все активнее. Кроха уже пользуется маминой косметикой, самостоятельно ест и устраивает танцы.