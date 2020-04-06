«Я какая-то непонятная Лера-холера»: Кудрявцева не любила свое имя в детстве

Как отметила телеведущая, несколько раз она высказывала свои претензии родителям.

Телеведущая Лера Кудрявцева в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ, которую она ведет вместе с Оскаром Кучерой, вспомнила, что в детстве буквально ненавидела свое имя. Она даже отчитывала своих родителей, которые ее так назвали.

«Я всегда вспоминаю свое детство, когда я еще ходила в школу. Я, по-моему, во всей школе была одной Лерой. Меня дико раздражало мое имя. Я приходила домой и говорила родителям: «Ну почему вы назвали меня Лерой?» Все в школе Тани, Лены, Оли, Наташи, а я Лера. Я какая-то непонятная Лера-холера». Лера Кудрявцева

Лишь с годами популярная телеведущая поняла, что ее имя на самом деле очень красивое, и перестала высказывать претензии родителям. Наоборот, она начала их благодарить.

«Это потом я уже повзрослела и поняла, что у меня очень красивое имя – Валерия. Я в детстве прямо с комплексами своего имени жила», — сказала Лера Кудрявцева.