«Стильно и по-рабочему»: Кудрявцева в костюме небесно-голубого цвета предстала на съемках

Лера Кудрявцева для многих поклонников стала иконой стиля. Телеведущая блистает на светских мероприятиях в роскошных вечерних платьях, а на съемках передач появляется в ярких и женственных образах. Однако последние недели блондинка вынуждена была сидеть дома на карантине. Так как звезда ездила в ОАЭ в начале марта, а потом контактировала с Львом Лещенко, у которого был выявлен коронавирус, девушке пришлось сдать анализы и самоизолироваться.

Однако тест на опасный вирус оказался отрицательным, поэтому Лера воссоединилась с мужем и дочкой, а накануне вернулась к работе. На съемках передачи «Звезды сошлись» блондинка появилась в ярком весеннем наряде. Она облачилась в костюм с брюками-дудочками небесного цвета, белую шифоновую блузку с бантом и алые туфли-лодочки. Кудрявцева намекнула, что поправилась за время карантина. При этом наряд все-же сел на нее идеально.

«Лень писать короче. Выложила фото пока ещё штаны застёгиваются», — написала она.

Поклонники поддержали телеведущую. Многие признались, что теперь ходят только в халатах. При этом образ звезды им пришелся по душе. «Туфли — бомбические! Цвет нереальный», «Лер, ты просто учти, что пижамы они такие, коварные. А вообще ты огонь», «Классно сочетается голубой с красным», — прокомментировали пост подписчики. А для портала оценила look Кудрявцевой имидж-стилист Ольга Трофимова.

«Красные лодочки дополняют электрический, неимоверно-свежий, модный и бодрящий голубой цвет, который естественно является благоприятным оттенком для Леры, исходя из ее цветотипа. Строгая укладка в сочетании с костюмом придает образу элегантности. Блузка с бантом, который телеведущая умело повязала, и красные лодочки добавляют яркий акцент всему ансамблю. Все стильно и по-рабочему», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Ольга Трофимова – профессиональный имидж-стилист, персональный стилист, шоппер, преподаватель учебного центра «Бьюти Поинт», опыт работы – свыше 10 лет.