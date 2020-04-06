«Доча, смотри, мама сошла с ума»: Кудрявцева устроила забавные танцы с Макаровым на лужайке

Лера Кудрявцева в марте отдохнула в Дубае. Целую неделю она нежилась под солнцем со своей мамой. Телеведущая без стеснения демонстрировала фигуру в бикини. А в это время ее муж Игорь Макаров приглядывал за годовалой дочкой Марией. А по возвращению в Москву первое время блондинка работала, а потом ей пришлось сдать анализ на наличие коронавируса. Несколько дней она провела вдали от близких.

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В начале апреля Лера узнала, что здорова. После этого она продолжила находится в самоизоляции со своей семьей. Телеведущая проводит время в загородном доме со своим участком. Там она иногда выходит гулять с наследницей. Так накануне знаменитость облачилась в розовые треники и пуховик оверсайз цвета хаки. Когда заиграл хит 90-х «На белом покрывале января» группы «Сладкий сон», звезда начала танцевать на глазах у Маши, катавшейся на качелях. «Доча, смотри, мама сошла с ума!» — обратился к дочке муж Кудрявцевой.

Макаров снял жену на камеру. Забавный танец развеселил хоккеиста. «Лерка, походу, всё. Самоизолировалась», — посмеялся он. Потом и сам спортсмен пустился в пляс. Он предстал в черной куртке, серых брюках и тапочках. Игорь сделал несколько па, вызвав у супруги смех. В это время их наследница качалась на качелях. Она, как всегда, выглядела стильно в фиолетовой шапке и наряде total pink.

К слову, недавно Лера показала, как девочка научилась самостоятельно есть вилкой. Более того, она тоже любит танцевать. На днях дома Мария устроила представление для родителей.