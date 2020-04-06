С учителем и рисунками: Навка показала, как ее пятилетняя дочь учит китайский язык

Находясь в самоизоляции, наследница фигуристки продолжает учиться. Если французский она изучает дистанционно, то такой сложный азиатский язык пришлось изучать только на прямую с преподавателем.

Татьяна Навка, как и все знаменитости, в период пандемии старается не выходить из дома. Она проводит дни в самоизоляции со своими близкими. Недавно к ней приехала старшая дочь Саша Жулина. Также рядом находится один из сыновей Дмитрия Пескова от прошлых отношений Мики. Но почти все внимание получает младшая дочь фигуристки Надежда. Девочка даже находясь на карантине продолжает заниматься балетом и учиться.

Недавно Навка показала, как пятилетняя наследница учит французский язык дистанционно. Девочка общалась с учителем по видеосвязи. Также уже не первый год кроха учит китайский язык. На карантине спортсменка не позволила дочке прекратить изучение азиатского языка. Но, по всей видимости, дистанционно учить этот язык сложно, поэтому Татьяна пустила в дом преподавателя. На новых кадрах Надежда сидит за столом, а учительница объясняет ей, рисует и пишет иероглифы на бумаге.

Дочь звезды предстала в алой футболке и с хвостиком. Она внимательно слушала учительницу. Поклонники восхитились крохой. Многие признались, что не всем дано знать столько языков. Отметим, что Навка старается всем детям дать хорошее образование. Саша Жулина не только успешно окончила школу, но и теперь учится в МГИМО. А Надежда в столь юном возрасте уже делает успехи в фигурном катании.

Напомним, что многие дети звезд перешли на дистанционное обучение. Дочки Александра Реввы, наследники Аллы Пугачевой и даже дети Анны Хилькевич.