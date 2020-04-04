«А мы братика хотели»: Навка высказалась по поводу появления ребенка в семье Жулина

3 апреля у спортивного тренера и фигуристки Натальи Михайловой родилась вторая дочь.

Татьяна Навка поздравила бывшего супруга Александра Жулина с прибавлением в семье. Вторая дочь появилась на свет в семье спортивного тренера и фигуристки Натальи Михайловой 3 апреля. Девочка стала третьим ребенком Жулина – ранее он воспитывал дочь Александру от брака с Навкой, а также малышку Катю.

Навка, которая сумела сохранить с бывшим супругом нейтралитет, поздравила Жулина одной из первых. В комментариях к посту, посвященному новорожденной девочке, Татьяна написала:

«Поздравляю! А мы братика очень хотели», — скорее всего, имея в виду старшую дочь.

Жулин бывшую жену за поздравление не поблагодарил. Помимо Татьяны свой «респект» также выразили Игорь Николаев, Анна Семенович, Юлианна Караулова, Юлия Проскурякова, Лариса Вербицкая. Все они пожелали малышке счастья и богатырского здоровья.