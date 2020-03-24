Семейный выход: Навка в белом пуховике и без макияжа прогулялась с дочками по лесу

Татьяна Навка после Нового года успела понежиться на солнце на Мальдивах и покататься по заснеженным склонам в Сочи. Теперь фигуристка самоизолировалась в связи с пандемией коронавируса. Последние несколько дней она старалась не выходить из дома. Свою пятилетнюю дочку Надежду она перевела на дистанционное обучение, а в свободное время они хозяйничали на кухне. Девочка с удовольствием приготовила шоколадное печенье.

А накануне Навка решила отправится на прогулку. Так как она находится на карантине, то решила пройтись по лесу. Фигуристка облачилась в белый длинный пуховик, джинсы и шапку со стразами. От макияжа она отказалась. Компанию спортсменке составили дети. Как оказалось, 19-летняя Александра Жулина приехала к маме. «Александра! Доченька!», — обратилась она Татьяна к девушке. Наследница в черном пуховике с мехом с улыбкой посмотрела на маму.

«А ты чего не отзываешься? Доченька», — обратилась фигуристка к младшей наследнице. Надежда в розовой пуховике и причудливой шапке с кошачьими ушками тоже одарила маму улыбкой. Она старалась не отставать от померанского шпица, которые бежал по тропинке.

Напомним, что Саша родилась в первом браке чемпионки с тренером Александром Жулиным. Девушка учится в МГИМО на факультет международных экономических отношений. Также она успела состояться как певица. Дочь Навки выступает на сцене под псевдонимом Алексия. Младшая наследница Татьяны занимается фигурным катанием, балетом и изучает французский язык.