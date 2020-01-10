ЗВЕЗДЫ

Словно в детстве: Милославская запечатлела Петрова на пляжных качелях

Актер из военной драмы «Т-34» проводит январские каникулы в Таиланде вместе с друзьями.

Словно в детстве: Милославская запечатлела Петрова на пляжных качелях
Стася Милославская и Александр Петров (Фото: Михаил Фролов/"КП")

С 24-летней Стасей Милославской актер из военной драмы «Т-34» познакомился на съемочной площадке фильма «Стрельцов». В этой ленте молодые люди исполнили главные роли. Судя по тому, что Александр признался в любви своей новой подруге, обоюдная симпатия молодых людей со временем переросла в более сильное чувство. Однако от уединенных каникул в Таиланде актер решил отказаться. Петров проводит отпуск с близкими друзьями, в этой же компании оказалась и Стася.

На личной страничке в Instagram девушка поделилась свежим отчетным снимком, запечатлев Александра на пляжных качелях. В кадре Петров позировал в легкой белой рубашке и шортах. Ранее в одном из интервью Милославская рассказала о том, какие качества она ценит в мужчинах.

Актер Александр Петров отдыхает со Стасей Милославской в Таиланде
Александр Петров отметился на местном пляже в Таиланде (Фото: Instagram.com/milostasii)

Стася уверена, что едва ли смогла бы устоять перед заботливым и образованным молодым человеком с хорошим чувством юмора и самоиронией. При этом Милославская считает, что каждая сильная и независимая женщина в отношениях хочет чувствовать себя слабой и уязвимой. Актриса готова последовать за избранником, доверяя мнению и суждениям любимого человека.

К слову, экс-возлюбленная Петрова 27-летняя Ирина Старшенбаум уверяла, что считает себя самодостаточной личностью. Артистка призналась, что сейчас она пребывает в полной гармонии с собой. По словам знаменитости, ради настоящей любви она смогла бы справиться с собственным эгоизмом. Однако это чувство, по мнению актрисы, требует большой самоотдачи.

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Словно в детстве: Милославская запечатлела Петрова на пляжных качелях
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