«Самоизоляция – шанс побыть собой»
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Малосольные огурцы и квашенная капуста: Бондарчук полакомилась любимыми блюдами

51-летняя Светлана Бондарчук призналась, что наслаждается тишиной и покоем на домашней изоляции.

Малосольные огурцы и квашенная капуста: Бондарчук полакомилась любимыми блюдами
Светлана Бондарчук (Фото: Globallookpress.com)

Экс-супруга режиссера Федора Бондарчука на карантине полакомилась любимыми блюдами. 51-летняя модель не видит смысла ограничивать себя в еде ради мнимых идеалов красоты. К слову, той же позиции придерживаются и другие российские манекенщицы с мировым именем, среди которых Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Светлана Бондарчук провела вечер за просмотров сериалов и дегустацией кулинарных изысков. Так, светская львица по достоинству оценила блюда домашней кухни. Модель попробовала малосольные огурцы и квашеную капусту. На стол знаменитость также поставила большую тарелку со спаржей, тут же было картофельное пюре, жареная курица, котлеты и деликатесы, в частности, красная икра.

«Тишина, много еды! Сериал, белое вино. Почти воскресенье», — отметила Светлана.

Модель Светлана Бондарчук
Светлана Бондарчук на домашней изоляции полакомилась любимыми блюдами. Фото: Instagram.com/a030aa

К слову, импровизированную «гастрономическую» самоизоляцию Бондарчук оценила возлюбленная Владимира Преснякова — младшего — выпускница «Фабрики звезд» Наталья Подольская. Бывшую супругу Федора Бондарчука за выбор блюд похвалила и Саша Савельева. Экс-солистка группы «Фабрика» говорила о том, что в ее семье кулинарное мастерство обычно демонстрирует Кирилл Сафонов. Муж время от времени балует певицу своими фирменными блюдами.

«Класс!» — подметила Подольская, обратив внимание на ужин Светланы.

«Как вкусно», — вторит Наталье возлюбленная Сафонова.

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