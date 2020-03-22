Уикенд с семьей: 38-летняя Водянова уделила внимание Антуану Арно и детям

38-летняя Наталья Водянова на карантине провела уикенд с семьей. На личной страничке в Instagram русская модель поделилась отчетными снимками, запечатлев отпрысков от экс-возлюбленного британского аристократа Джастина Портмана и сыновей французского предпринимателя Антуана Арно. В комментариях к снимках манекенщица поблагодарила всех тех людей, которые прилагают максимум усилий для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение пандемии. Тех, благодаря кому дети смогут вернуться в школы, а взрослые на работу, не опасаясь за свою безопасность и здоровье.

На домашнем карантине тринадцатилетняя дочка модели — Нева — занимается музыкой, в частности, игрой на гитаре. Младший сын Водяновой от Джастина Портмана вместо приставки играет на планшете. А пятилетний Максим наблюдает за действиями старшего брата.

Уикенд с семьей провел и Антуан Арно. Французский бизнесмен позировал перед объективом фотокамеры с сыном от русской модели. Примечательно, что Наталья охотно публикует снимки с наследниками. Однако широкой публике знаменитость представила только старших отпрысков. Водянова старается так фотографировать Максима и Романа, чтобы в кадр они попадали со спины или так, чтобы поклонники не могли разглядеть их лица.

По словам модели, Антуан совершенно не приспособлен к быту. Возлюбленный Натальи может посидеть с детьми, поиграть или уложить их спать, но к кухне и плите Арно старается не подходить. Даже обычную яичницу собственного приготовления избранник Водяновой считает кулинарным шедевром.