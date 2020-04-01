«Бабник и пьяница»: Подольская удивила Кудрявцеву откровениями о бывшем зяте Пугачевой

Наталья Подольская согласилась стать героиней нового выпуска программы «Секрет на миллион». В студии ток-шоу выпускница «Фабрики звезд» поделилась с Лерой Кудрявцевой самым сокровенным. Поп-исполнительница никогда не скрывала тот факт, что ей недостаточно быть просто женой известного артиста. Девушка хочет развиваться как личность, строить свою карьеру в надежде, что поклонники оценят ее талант и вокальные данные, а не привлекательную внешностью.

Подольская вышла замуж за Владимира Преснякова — младшего еще в 2010 году. Супруги живут под одной крышей уже десять лет. За это время они успели обзавестись общим наследником — сыном Артемием, который, как говорит Лера, очень похож на звездного отца.

В беседе с телеведущей 37-летняя Подольская удивила Кудрявцеву откровениями о бывшем зяте Аллы Борисовны. Напомним, что музыкант состоял в отношениях с Кристиной Орбакайте. У них есть 28-летний сын Никита. Молодой человек, как и его родители, выбрал для себя творческую профессию.

Мама Владимира — Елена Преснякова — утверждала, что ее наследник тяжело переживал разлад с дочкой Примадонны. Карьера Кристины шла в гору. Она стала все реже бывать дома, гастроли, концерты, запись новых песен, съемки клипа отнимали у нее много времени. С годами отношения пары изжили себя.

Примечательно, что нынешняя возлюбленная Владимира сумела найти подход как к маме своего супруга, так и к его родственникам. Наташа даже подружилась с невесткой Орбакайте — Аленой Красновой.

Для Преснякова-младшего выпускница «Фабрики звезд» стала надежной опорой и тылом. При этом Подольская не стеснялась в выражениях, описывая все неприглядные качества мужа в интервью с Кудрявцевой.

«Он ловелас, бабник и пьяница!» — улыбаясь говорила Наталья.

Но, несмотря на все эти малопривлекательные моменты, певица очень любит супруга. Артистка делает все для того, чтобы в их доме царила гармония и взаимопонимание. Но это не значит, что в семье поп-исполнительницы совсем нет проблем. Подольская выдала еще один секрет, заговорив о вредных привычках мужа.

«Бывает, переберет, бывает, регулярно переберет», — вздыхала певица.

К этому артистка относится философски. Подольская подметила, что свою семью они с Владимиром создавали реальным трудом: через ссоры, испытания и примирения.