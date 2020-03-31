Виктория Лопырева в платье на запах модного оттенка отметилась в Дубае

Виктория Лопырева не скрывает, что пока решила оставаться в Дубае, так как считает, что там безопаснее. В связи с этим девушка решила побыть на карантине не дома, а в ОАЭ, где уже два месяца проводит время с семьей. Блондинка перестала выходить на улицу, а ее сын Марк Лео купается в тазике, а не в бассейне, так как все общественные места для отдыха закрыты. Однако модель не скучает во время самоизоляции. Она публикует снимки, сделанные ранее и делится своим мнение о происходящем.

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Так на днях Виктория опубликовала кадр, сделанный в начале марта во время морской прогулки на яхте с мужем Игорем Булатовым. В кадре она позирует в легком платье на запах нежного-кремового цвета. Наряд оттенка молока подчеркнул загорелую кожу знаменитости. Распущенные волосы и солнцезащитные очки дополнили летний образ. Лопырева предстала босиком в лучах солнца. На этот раз она решила не призывать сидеть дома в период пандемии, а заговорила о самосовершенствовании. Девушка отметила, что медитация ей помогает сделать свою жизнь лучше.

Поклонники восхитились образом Виктории. Многие одарили ее комплиментами, а также согласились стем, что даже в такие сложные времена можно и нужно совершенствоваться, а не поддаваться панике. «Шикарная девушка», «Так нравятся ваши наряды», «Очень стильно и лаконично», — прокомментировали пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro оценила ее look имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Я не вижу деталей платья.. Это модный пастельный беж. Если это платье в стиле сафари, чего я не могу утверждать, то это прекрасный вариант для отдыха», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Она проводит мастер-классы и создает авторскую бижутерию. Также Елена работала с ведущими на телевидении. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе Имиджа и Стиля BestaviStyle» учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.