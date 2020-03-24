«Стали готовить дома»: Лопырева перечислила, чем занимается на карантине

Карантинные меры и ограничения вводят на своих территориях все больше стран, чтобы снизить скорость распространения коронавируса. Модель Виктория Лопырева сообщила в личном микроблоге в «Инстаграм», что накануне в Дубае, где она отдыхает с семьей, закрыли все заведения, кроме аптек и продуктовых магазинов. Знаменитая блондинка в условиях изоляции нашла, чем себя занять, и поделилась своими идеями с подписчиками.

«Стала больше проводить время с сыном. Семья — это бесценно! У вас тоже есть отличная возможность ближе пообщаться со своими детьми, — рассказала Лопырева. И добавила: «Мы стали готовить дома, вчера был плов. Я начала заниматься растяжкой».

В списке дел, которыми занимает себя знаменитая модель, — просмотр сериалов и фильмов, чтение книг. Блондинка также предложила изучать иностранный язык на досуге. Кроме того, Лопырева напомнила: снизить распространение инфекции в наших силах – нужно лишь минимизировать контакты и сидеть дома.

По последним данным, число заболевших коронавирусом во всем мире превысило 384 тысячи человек. В России этот показатель достиг 502 случая.