Без укладки и в домашнем: Лопырева устроила «сладкий» сюрприз мужу в день рождения

Модель находится в Дубае, но тоже вынуждена находится в самоизоляции. Это не помешало ей порадовать возлюбленного в особенный день.

Виктория Лопырева еще в феврале покинула Москву. Она с мужем Игорем Булатовым и годовалым сыном Марко Лео проводит время в Дубае. Сначала модель там занималась делами. Она организовала фестиваль «Матрешка», на котором выступила даже певица Нюша. Потом блондинка решила задержаться в ОАЭ. Она считает, что там проще пережать период пандемии коронавируса. Девушка наслаждает временем, когда ей никуда не нужно спешить.

больше по теме Лопырева в бархатном платье-бюстье отметилась с мужем на юбилее Грушевского Модель вместе с Игорем Булатовым приняла участие в юбилейном концерте юмориста.

В самоизоляции Виктория много времени проводит у плиты. Она с радостью готовит то рагу, то плов. А 4 апреля девушка решила приготовить сладкий сюрприз мужу Игорю Булатову, который отмечает день рождения. Блондинка испекла шоколадный пирог — брауни. При этом она впервые за долгое время предстала без укладки и в домашней одежде, а не в вечернем платье. Также на ее лице почти не было макияжа. Лишь стрелки подчеркнули разрез глаз. Пока Лопырева готовила на кухне, из другой комнаты доносились крики сына.

«Итак, задача имениннику супер быстро приготовить брауни», — сказала девушка, начиная замешивать тесто.

По всей видимости, Виктория устроила скромный праздник. Она запечатлела маленькой торт медовик, украшенный свечками, и бутылку шампанского. Модель отпраздновала 37-летие супруга без гостей и шумной вечеринки. Не исключено, что к вечеру звезда принарядиться для возлюбленного. Обычно она не упускает шанса, облачиться в красивое платье.

Напомним, что о романе Лопыревой с Булатовым стало известно, когда она находилась на внушительном сроке беременности. Модель скрывала отца ребенка. Позже выяснилось, что ради новой избранницы бизнесмен оставил свою жену Тату Карапетян, которая в тот момент тоже ждала от него ребенка. Год спустя Виктория тайно расписалась с возлюбленным, а вот пышную свадьбу они отложили.