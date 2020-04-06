«Спасают онлайн-переписки»: Глафира Тарханова рассказала, как переживает карантин с детьми

36-летняя Глафира Тарханова является актрисой театра и кино. Известность ей принесли роли в таких сериалах, как «Громовы» и «Измены». Также недавно девушка исполнила одну из главных ролей в сериале «Паромщица», который транслирует телеканал «Россия 1». Зрителей впечатляет игра молодой актрисы, а также многие восхищаются тем, что она успешно совмещает материнство и карьеру.

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Не многие знают, что Глафира является многодетной мамой. Актриса воспитывает четверых сыновей: 12-летнего Корнея, девятилетнего Ермолая, семилетнего Гордея и двухлетнего Никифора. Как и большинство других звезд, девушка находится в самоизоляции со своей семьей. В интервью порталу Teleprogramma.pro Тарханова рассказала, как переживает режим карантина. Многим тяжело находиться в четырех стенах с малышами. А вот артистка заверила, что справляется с ситуацией, так как у нее есть помощники.

«Находясь дома с детьми, я чувствую себя все время на подхвате. Хотя у меня есть помощники, которые помогают готовить и убирать. Если бы я еще и этим занималась, то времени на общение с внешним миром не хватало бы вообще. Многодетная семья, детки еще маленькие, сложно внутреннюю иерархию выстроить. Каждого нужно развлекать отдельно, и у каждого свои интересы. Спасают онлайн-переписки, особенно с мамой. Разговаривать по телефону по часу — вообще нет возможности», — поделилась девушка.

К слову, многие также восхищаются тем, как выглядит Глафира. Как оказалось, некоторое время назад она похудела. После родов девушка заметно преобразилась. Актриса призналась, что сидит на диете, которую назначили врачи. А вот разными косметическими инъекциями звезда не пользуется для поддержания молодости. Она заверила, что в этом просто не нуждается. О чем еще рассказала Тарханова читайте в большой колонке Teleprogramma.pro.