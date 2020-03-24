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«Россия 1» покажет новый сериал «Паромщица» с Глафирой Тархановой

История женщины, которая преодолела все, ради любви родных.

«Россия 1» покажет новый сериал «Паромщица» с Глафирой Тархановой
Кадр из сериала «Паромщица». Фото: телеканал «Россия 1»

С 30 марта на телеканале «Россия 1» начнется премьерный показ сериала «Паромщица», премьеру которого многие зрители ждали уже давно.

Кадр из сериала «Паромщица». Фото
Кадр из сериала «Паромщица». Фото: телеканал «Россия 1»

Сюжет расскажет историю семьи Титовых, которые решили вернуться в родной город Излучинск, после учебы в Москве. Со временем главная героиня Надя узнает, что у ее отца серьёзный конфликт с односельчанами. В итоге все приводит к смертям и полному разрушению счастливой жизни наших героев, однако финал обещает показать, что через боль и страдания все же можно добиться светлого будущего, а правда всегда восторжествует.

Кадр из сериала «Паромщица». Фото
Кадр из сериала «Паромщица». Фото: телеканал «Россия 1»

Главную роль в сериале исполнила Глафира Тарханова. Как рассказала актриса, ее героине довелось столкнуться с такими испытаниями, с которыми далеко не каждый сумеет справиться, но ради семьи женщины способны творить настоящие чудеса.

Кадр из сериала «Паромщица». Фото
Кадр из сериала «Паромщица». Фото: телеканал «Россия 1»

 

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«Паромщица»«Россия 1»Глафира Тархановановости сериалов
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