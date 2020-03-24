«Россия 1» покажет новый сериал «Паромщица» с Глафирой Тархановой

С 30 марта на телеканале «Россия 1» начнется премьерный показ сериала «Паромщица», премьеру которого многие зрители ждали уже давно.

Сюжет расскажет историю семьи Титовых, которые решили вернуться в родной город Излучинск, после учебы в Москве. Со временем главная героиня Надя узнает, что у ее отца серьёзный конфликт с односельчанами. В итоге все приводит к смертям и полному разрушению счастливой жизни наших героев, однако финал обещает показать, что через боль и страдания все же можно добиться светлого будущего, а правда всегда восторжествует.

Главную роль в сериале исполнила Глафира Тарханова. Как рассказала актриса, ее героине довелось столкнуться с такими испытаниями, с которыми далеко не каждый сумеет справиться, но ради семьи женщины способны творить настоящие чудеса.