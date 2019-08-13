Глафира Тарханова приняла образ барышни XIX века

Актриса рассказала не только о съемках в кино, но и вообще о своем типичном актерском расписании.

Звезда сериала «Измены» Глафира Тарханова опубликовала на своей странице в соцсети фотографию, где она запечатлена в образе романтичной барышни XIX.

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А еще она рассказала о своем расписании и пожаловалась на тяжелую жизнь артиста, которому приходится помногу часов быть в постоянных перемещениях. И сама Тарханова сейчас в дороге. По ее словам, она следует по маршруту Великий Новгород — Москва — Ярославль — Великий Новгород, протяженностью 1580 км, причем всего за сутки. И преодолеет она это расстояние не самолетом, а 580 км поездом, а 1 000 км — на автомобиле.

В Москве она пробудет около часа, прокатится на метро от железнодорожного вокзала до места сбора группы, после чего на авто проследует до следующего пункта назначения.

Потом ей нужно будет сыграть в спектакле. Где, и как его название, Глафира, очевидно, из скромности, а может, чтобы не делать лишнего пиара, не указала.

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«А на финише — утречком, из авто в кадр, будем снимать КЫНО!» — написала Тарханова в Instagram. По ее словам, она будет даже ничего, если гримерный цех постарается, у нее вся надежда на их волшебные кисточки.