«Результат теста отрицательный»: Кудрявцева показала, как проводит время с дочкой и мужем

Телеведущая воссоединилась с семьей. Теперь они вместе наслаждаются отдыхом на самоизоляции.

Лера Кудрявцева после поездки в ОАЭ с мамой успела появиться на мероприятиях, где был замечен Лев Лещенко. Позже артист попал в больницу с положительным тестом на CoViD-19. Телеведущая, которая продолжает работать даже в период карантина, была вынуждена сдать тест на коронавирус. Девушка отправила мужа Игоря Макарова и дочку Марию в загородный дом, а сама три дня провела в одиночестве.

Утром 1 апреля Лера воссоединилась с семьей. Она поделилась трогательными кадрами, на которых лежит рядом со спящим супругом. «Сончас», — пояснила телеведущая.

Позже блондинка вышла на улицу. Она наложила фильтр на видео, чтобы не накладывать макияж. «Никак не могу выйти в эфир без макияжа», — пошутила звезда. «Всех интересуют результаты теста. Результат теста отрицательный», — обрадовала поклонников блондинка.

После этого Кудрявцева заключила в объятия годовалую дочку. Девушка в ярко-розовых трениках и футболке обняла подросшую наследницу. Они смотрели телевизор, лежа на диване.

При этом у Леры был уставший вид. По всей видимости, она тосковала по дочке, пока находилась на карантине в своей квартире. Теперь знаменитость коротает дни на самоизоляции с близкими.

Напомним, что ранее Кудрявцева участвовала в съемках передач. Скорее всего, после пройденной проверки на коронавирус она вернется к работе.