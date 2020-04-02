Аплодисменты от папы: Кудрявцева запечатлела танец годовалой дочери

Лера Кудрявцева недавно пережила стресс. Телеведущей пришлось сдать анализы на коронавирус. Девушке пришлось пойти на такие меры, так как она контактировала со Львом Лещенко, у которого был выявлен CoViD-19. Звезда отправила мужа Игоря Макарова и годовалую дочь Марию в загородный дом. Три дня она провела вдалеке от близких. Но на днях они воссоединились, так как телеведущая выяснила, что здорова.

Теперь Лера находится на самоизоляции со своей семьей. Она много спит, а дни коротает, занимаясь маленькой наследницей. Кроха уже научилась есть самостоятельно. Телеведущая показала, как наследница сама ест запеканку. Также Кудрявцева вместе с мужем водит дочку гулять во двор. А вот дома она разрешает ей смотреть мультики. Но вечер четверга, 2 апреля, завершился танцами. Девушка запечатлела, как девочка танцует под музыку.

Мария в бледно-желтом платье в горох то поднимала ногу, то передвигалась на цыпочках. «Возьмись за юбочку», — командовала мама. Девочка следовала ее указаниям. Как оказалось, за импровизированным выступлением наблюдал Макаров. Он стал аплодировать дочке, сидя на диване. Кроха была только рада такому вниманию.

Напомним, что Лера долгое время мечтала подарить ребенка молодому мужу. От первого брака у нее есть взрослый сын Жан. А вот зачать второго ребенка уже в зрелом возрасте оказалось непросто, поэтому свою беременность телеведущая скрывала. Теперь она с радостью делится достижениями дочери. Поклонники отмечают, что Мария растет красавицей.