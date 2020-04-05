«Беременность уже не скрывает»: поклонники Собчак обратили внимание на ее талию

Разговоры о беременности Ксении Собчак не утихают с тех пор, как стало известно о ее предстоящей свадьбе с Константином Богомоловым. Каждый раз, как только телеведущая чуть распускала животик, ее поклонники тут же начинали судачить о скором пополнении в ее семействе.

История повторилась после выхода ее последнего YouTube-шоу с Валерием Комиссаровым. То ли костюм оказался у ведущей неудачным, то ли сказалось длительное сидение дома, то ли по какой-то иной причине, но талия звезды во время эфира выглядела немного шире обычного. Плюс ко всему, Ксения Анатольевна периодически складывала руки на бока, то есть поступала ровно так, как делают беременные женщины. Это не ускользнуло от глаз зрителей.

«Ой, а что с талией у Собчак?», «А Собчак беременность уже не скрывает. Вон даже руки характерно по бокам складывает», — написали в Сети фолловеры.

Отметим, что недавно внимательные пользователи Интернета разглядели беременность у другой звезды – актрисы Полины Максимовой, она пришла на передачу «Вечерний Ургант» в свободном платье и тоже держала руки на животе. А вот Ольга Бузова решила сама спровоцировать слухи о том, что они с Давой ждут ребенка.