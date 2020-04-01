«Такое ощущение, что Полина в положении»: Максимова и Корешков объявили себя парой

Звезда «Деффчонок» Полина Максимова и Егор Корешков, ставший популярным после роли в «Отеле Элеон», публично объявили себя парой. Актеры влюбились друг в друга во время съемок сериала «257 причин, чтобы жить». А после визита на шоу «Вечерний Ургант» еще и спровоцировали разговоры о беременности Полины.

Артистка предстала в студии Первого канала в свободном платье с неожиданно раздавшейся талией, при этом руки звезда предпочитала держать на животике. То есть ровно так, как делают все беременные женщины. Не удивительно, что после выхода программы в эфир в Сети появились комментарии следующего содержания: «Такое ощущение, что Полина в положении», «Ну конечно в положении, живот очевиден. Да и руки все время на него складывала», «А Максимова беременная, заметили?».

«Произошло чудо расчудесное, которого не было долгие годы. Актеры, которые играли влюбленную пару, влюбились по-настоящему!» — с восторгом объявил Иван Ургант.

Пара призналась, что уже полгода живет вместе. Недавно они переехали в новую квартиру и сейчас занимаются ее обустройством, не скучая на карантине.

По словам Корешкова, Полина в первый же день совместной работы над фильмом заявила, что планирует по окончании съемок выйти за него замуж.

«Серьезно! Это было перед тем, как мы разбили тарелку (это традиция киношников в начале съемок проекта, — Прим. автора). Но я пошутила», — уточнила Полина.

Однако парню эта шутка запала в душу и постепенно проявилась в реальной жизни. Первый поцелуй у влюбленных состоялся перед камерами. Правда, никаких чувств в тот момент артисты не испытали, поскольку были очень уставшими и простуженными. О нем влюбленные вспоминают не иначе, как о «сопливом поцелуе».