«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать»: Бузова сделала неожиданное заявление

Ольга Бузова показала в ленте своего Instagram фото с внушительным животиком. Снимок она сопроводила соответствующим комментарием.

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«Я беременна! Мы не можем это больше скрывать! Дава, теперь ты обязан на мне жениться», — написала она. «Выходи за меня», — ответил ей в комментариях блогер.

Кое-кто из подписчиков тут же бросился поздравлять пару с пополнением, однако многие поняли, что это розыгрыш. Тем более Бузова в сторис выложила видео о том, как вместе со своим парнем сооружала этот животик.

Более проницательные поклонники звезды «Дома-2» поняли, что это не правда, заметив, что беременность к лицу их любимице. А также пожелали Ольге скорейшего пополнения. «Ты будешь хорошей мамой», «Тебе идет животик», «Давайте уже скорее с этим делом. Уверена, Оля, ты будешь счастлива», — написали они.

Нашлись и те, кто принял розыгрыш поющей ведущей агрессивно.

«За один день образовался? Не надо глупить. Ольга, заканчивай с баттлами. Здоровье потерять можно и поссориться с Давидом», «Это тупо и не смешно», — написали хейтеры.

Кстати, кое-кто, оказывается, «знает» о беременности Бузовой иное.